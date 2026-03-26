Visite commentée pédestre autour du Val d’Omignon à Trefcon Trefcon

Visite commentée pédestre autour du Val d’Omignon à Trefcon

3 rue Principale Trefcon Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:45:00

fin : 2026-04-19 12:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Le Val d’Omignon (3 rue Principale) à Trefcon, organise le dimanche 19 avril 2026 une randonnée pédestre autour du Val d’Omignon, visite commentée par un guide nature.

Départ à 9 heures (accueil à partir de 8h45).

Durée 3 heures.

Je vous invite à découvrir le charme d’une rivière qui vous transporte. Cette rivière (dalmanio fluvius) a échappé à des projets d’assèchement, de canalisation,… mais elle a su rester elle-même ; discrète, secrète, généreuse,…., sans compromis face aux guerres, à l’emprise du temps, juste quelques cicatrices. Elle donne vie et envie. S’y ressourcer devient une évidence. L’indifférence est le pire outrage que l’on peut lui faire Elle est l’âme de la vallée. C’est, précisément de cette eau mignon qui jaillit, sculpte, serpente, conflue et chante que je souhaite vous présenter. Quelques espèces rencontrées agrion élégant, caloptéryx, gerris, écrevisses .

Tarifs

– Adulte 15€

– Ados 13 à 18 ans 10€

– Enfants 8 à 12 ans 8€

Sur réservation en ligne (scanner le QRCode sur l’affiche) ou par téléphone au 0323665864 ou 0699199547

Équipement à prévoir vêtements adaptés à la météorologie, eau ou boissons (non alcoolisées), crème solaire, lunettes, encas, chaussures fermées.

Le Val d’Omignon (3 rue Principale) à Trefcon, organise le dimanche 19 avril 2026 une randonnée pédestre autour du Val d’Omignon, visite commentée par un guide nature.

Départ à 9 heures (accueil à partir de 8h45).

Durée 3 heures.

Je vous invite à découvrir le charme d’une rivière qui vous transporte. Cette rivière (dalmanio fluvius) a échappé à des projets d’assèchement, de canalisation,… mais elle a su rester elle-même ; discrète, secrète, généreuse,…., sans compromis face aux guerres, à l’emprise du temps, juste quelques cicatrices. Elle donne vie et envie. S’y ressourcer devient une évidence. L’indifférence est le pire outrage que l’on peut lui faire Elle est l’âme de la vallée. C’est, précisément de cette eau mignon qui jaillit, sculpte, serpente, conflue et chante que je souhaite vous présenter. Quelques espèces rencontrées agrion élégant, caloptéryx, gerris, écrevisses .

Tarifs

– Adulte 15€

– Ados 13 à 18 ans 10€

– Enfants 8 à 12 ans 8€

Sur réservation en ligne (scanner le QRCode sur l’affiche) ou par téléphone au 0323665864 ou 0699199547

Équipement à prévoir vêtements adaptés à la météorologie, eau ou boissons (non alcoolisées), crème solaire, lunettes, encas, chaussures fermées. .

3 rue Principale Trefcon 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 99 19 95 47 le.val.domignon@wanadoo.fr

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English :

On Sunday April 19, 2026, Le Val d’Omignon (3 rue Principale) in Trefcon is organizing a walking tour of the Val d’Omignon, with commentary by a nature guide.

Departure at 9 a.m. (welcome from 8.45 a.m.).

Duration: 3 hours.

I invite you to discover the charm of a river that transports you. This river (dalmanio fluvius) has escaped reclamation and canalization projects, but has managed to remain true to itself: discreet, secretive, generous, …., uncompromising in the face of war and the ravages of time, with just a few scars. It gives life and desire. It’s the perfect place to recharge your batteries. It is the soul of the valley. It’s precisely this cute water that gushes, sculpts, meanders, flows and sings that I’d like to introduce you to. Some of the species I’ve come across: agrion elegis, calopteryx, gerris and crayfish.

Price

– Adults: 15?

– Teens 13 to 18: 10?

– Children aged 8 to 12: 8?

Book online (scan the QRCode on the poster) or by phone at 0323665864 or 0699199547

Please bring: weather-appropriate clothing, water or soft drinks (non-alcoholic), sun cream, sunglasses, snacks, closed-toe shoes.

L’événement Visite commentée pédestre autour du Val d’Omignon à Trefcon Trefcon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois