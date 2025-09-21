Visite commentée Place de la République Blois

Réservation (téléphone), Lieu de rendez-vous : devant le Palais de Justice (1 Place de la République), Jauge de 30 personnes

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Durant cette visite, vous suivrez les explications de la Porte Clouseau, les tours de la rue des Rouillis, les tours des Cordeliers, la tour Beauvoir, la tour de la rue Gallois, la porte des Champs, les fossés et l’église Saint-Nicolas.

La visite guidée est proposée par un membre de l’association des Amis du Vieux Blois.

Place de la République 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 81 85 95 34

© Ville de Blois