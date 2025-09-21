Visite commentée « Plantes et bestiaire » La Ferme du Parcot Échourgnac

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Dans le Jardin du Parcot…

« Les plantes bavardes » (à 14h) : Une plante, même simple en apparence, peut raconter de longues histoires; utilisation des plantes par les paysans d’autrefois

« Histoires de bestiaire » (à 15h30) : Les animaux prennent la parole pour raconter l’histoire des paysans; découverte des outils pour travailler et des objets du quotidien.

L’occasion de croiser le chat Barto, le gardien du Parcot. Animations proposées par l’Ecomusée du Libournais.

La Ferme du Parcot Le Parcot, 24410 Échourgnac Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 81 99 28 http://www.parcot.org https://www.facebook.com/fermeduparcot/ Cette ferme date du milieu du XIXe siècle (1841) avec son habitation, sa grange et son four à pain. Cet ensemble de bâtiments est représentatif de la construction en colombage et torchis de la Forêt de la Double. Parking.

© Ecomusée du Libournais