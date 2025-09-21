Visite commentée « Plongée dans le passé et l’évolution de Mons à travers les siècles » Église Saint-Pierre-de-Mons Belin Beliet Belin-Béliet

Visite commentée « Plongée dans le passé et l’évolution de Mons à travers les siècles » Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00, 17h00 Église Saint-Pierre-de-Mons Belin Beliet Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Une pierre à l’édifice propose une visite de l’église de Mons, accompagnée d’une présentation de ses évolutions architecturales au fil du temps.

Église Saint-Pierre-de-Mons Belin Beliet 2002 Rte de Mons, 33830 Belin-Béliet Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 26 08 43 36 Entourée de son joli cimetière, l’église Saint-Pierre-de-Mons est l’un des monuments les plus attachants des Landes girondines. Il fut au Moyen Âge une étape importante pour les nombreux pèlerins qui empruntaient la « voie de Tours » pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’édifice est ancien, comme en témoignent les murs de l’abside et de la nef construits en moellons de petit appareil, caractéristiques de la fin du XIe siècle. Au début du XIIe siècle, l’abside est voûtée en cul-de-four, et au XIVe siècle, le portail de l’église est ajouté.

Au XVe siècle, la nef est renforcée de contreforts gothiques et percée de nouvelles baies. Puis, une tour avec un étage voué à la défense est construite à l’ouest de la nef ; cette dernière est agrandie d’un bas-côté sud. L’église est inscrite à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (1987).

© Midi Prod : Patrice et Odile Hauser