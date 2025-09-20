Visite commentée Porte d’Amont Meung-sur-Loire

samedi 20 septembre 2025.

Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Porte d'Amont Loiret

sur inscription places limitées par visite (02 38 22 53 36 ou musee@meung-sur-loire.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Construite au cours du XIIIe siècle, dévastée lors des Guerres de Religion, la Porte d’Amont est reconstruite en 1629. Elle était la porte principale, la porte d’honneur, puisqu’elle servait de lieu de réunions des échevins.

Son caractère défensif a été altéré au cours du temps. De larges ouvertures ont été pratiquées au XVIIe siècle. Du pont-levis, il ne reste que peu de traces, l’emplacement de la herse demeure visible. Les nombreuses archères, ou meurtrières, sont occultées.

Dès le XIIIe siècle, en temps de paix, la Porte d’Amont fait office de mairie au 1er étage. La cloche, destinée à alerter en cas d’attaque, est toujours située dans le clocheton

Visite commentée de la Porte d’Amont

