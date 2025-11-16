Visite commentée Ports en vue MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Visite commentée Ports en vue

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2026-02-15

2025-11-16 2025-11-30 2025-12-21 2025-12-28 2026-01-25 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-15 2026-03-29

Venez découvrir l’exposition Ports en vues en compagnie d’une médiatrice culturelle du musée.

Durée 45 min

Réservation obligatoire .

