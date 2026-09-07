Visite commentée pour enfant/famille de Saint-Emilion : « Pierre, le tailleur de pierre », Le Doyenné – Office de Tourisme de Saint-Émilion, Saint-Émilion

Informations pratiques

Visite commentée pour enfant/famille de Saint-Emilion : « Pierre, le tailleur de pierre » 19 et 20 septembre Le Doyenné – Office de Tourisme de Saint-Émilion Gironde

Tarif unique adulte/enfant : 10€. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Contes et légendes pour les enfants de 6 à 12 ans

Emmenez vos enfants dans un voyage-découverte ludique et pédagogique grâce aux différents éléments du patrimoine Saint-Émilionnais.

Au programme pour les Journées du Patrimoine 2026 :

Pierre, le tailleur de pierre

Êtes-vous prêts à remonter le temps ? Alors c’est parti ! Votre guide vous entraîne à la rencontre Pierre, jeune garçon, qui vécut au Moyen Age à Saint-Émilion. Grâce à son histoire, vous découvrirez le rôle des fortifications dans une ville médiévale ainsi que celui de la pierre de taille … car oui, la pierre calcaire a joué un rôle très important ici.

Immersion dans la vie d’un enfant au Moyen Age et voyage dans le temps garanti : de quoi faire rêver petits et grands !

Le Doyenné – Office de Tourisme de Saint-Émilion 15 Rue du Clocher, 33330 Saint-Émilion, France Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33557552828 https://www.saint-emilion-tourisme.com https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/fr/categorie/journees-du-patrimoine Vers l’an 733, l’ermite Emilian, venu de Bretagne, rassembla autour de lui un nombre de disciples qui vécurent sous la règle de Saint-Augustin et creusèrent une église monolithe. A la fin du IXe siècle, les Normands ravagèrent ce premier monastère. En 1080, il est aux mains d’un laïc, Olivier, vicomte de Castillon. L’archevêque de Bordeaux engagea ce dernier à abandonner ses droits sur l’église et établit en ce lieu des chanoines qui devaient vivre cloîtrés. En 1110, les moines sont mis sous la règle de Saint-Benoît. L’église monolithe fut abandonnée et une première chapelle construite sur le haut du plateau. Au XIIe siècle, les moines édifièrent une église et des cloîtres, ainsi que des bâtiments conventuels comprenant magasins, celliers, salles d’hôtes, réfectoire, dortoir, cellules, le tout formant le doyenné. De cet important ensemble, seules les ailes sud et ouest sont les plus visibles, l’aile Est étant englobée dans des constructions récentes. Au XVe siècle, le bâtiment fut remonté et percé en façade de fenêtres à meneaux et à frontons triangulaires. Le bâtiment qui servait autrefois au logis de l’abbé, a été entièrement reconstruit au XVIIIe siècle. A l’intérieur, escalier en pierre dont la rampe en fer forgé date de 1744. Une porte à arc trilobé faisait communiquer le cloître et le réfectoire. Le mur Est contigü à la salle capitulaire présente des baies et portes romanes ouvrant sur cette salle. A son extrémité nord, une porte à fronton triangulaire encadrant un arc trilobé donnait accès à la collégiale. Le mur ouest séparait le cloître du logis de l’abbé.

Contes et légendes pour les enfants de 6 à 12 ans

© Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais