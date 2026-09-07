Visite commentée « Pour l’amour du dessin », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris

Informations pratiques

Visite commentée « Pour l’amour du dessin » Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris

Groupes limités à 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Pour l’amour du dessin

Découverte exceptionnelle au Cabinet des dessins du musée du Louvre

Abrité dans l’un des plus beaux espaces méconnus du Palais du Louvre, le Cabinet des dessins conserve une exceptionnelle collection de plus de 200 000 œuvres exécutées entre le IXe siècle après J.C. et les années 1850. Cet ensemble extrêmement sensible à la lumière n’est présenté que par roulement lors d’expositions temporaires. Certaines de ses plus belles œuvres sont révélées à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Point de départ à la Porte des Lions, côté jardin.

Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.louvre.fr/ »}] Forteresse et siège du pouvoir pendant plusieurs siècles, « musée des musées » depuis la fin du XVIIIe siècle, le Louvre est un lieu à tout point de vue singulier, à la croisée de l’histoire des arts, de l’histoire du patrimoine et de l’histoire de France. Il est nécessaire de considérer les huit siècles écoulés depuis la construction de la première forteresse pour identifier un certain nombre de spécificités qui offrent des clefs indispensables pour comprendre le Louvre d’aujourd’hui et envisager celui de demain. Depuis la fin du XVIIIe siècle, le musée du Louvre a progressivement pris possession de l’ancien palais royal. Sous le Second Empire et par son épilogue tragique de la Commune, la métamorphose a été achevée et le Louvre est aujourd’hui, dans son enveloppe extérieure, ce que la IIIe République a fait du Palais voulu par Napoléon III, amputé du palais des Tuileries incendié en 1871 : palais immense, s’étirant sur les quais de la Seine, nullement compact, contrairement à la plupart des grands musées qui se développent organiquement en quelque sorte autour d’un noyau central ; mais aussi palais dont la fonction de résidence royale a été effacée, que ce soit par les aménagements du musée lui-même ou par la destruction de la résidence (le palais des Tuileries) des derniers souverains à avoir régné sur la France. Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)

Visite commentée « Pour l’amour du dessin »

© 2012 Musée du Louvre / Laurent Chastel