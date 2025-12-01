Visite commentée pour les enfants Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement

Visite commentée pour les enfants

Du 20/12/2025 au 03/01/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à partir de 14h.

sauf les 1er janvier et 25 décembre. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : Lundi 2025-12-20 14:00:00

fin : 2026-01-03

2025-12-20

Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules pour une visite commentée destinée aux enfants.Enfants

Visite commentée de l’exposition l’Art de grandir pour les enfants.



• À partir de 5 ans

• Sur inscription au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a guided tour for children.

