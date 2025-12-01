Visite commentée pour les enfants Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement
Visite commentée pour les enfants
Du 20/12/2025 au 03/01/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à partir de 14h.
sauf les 1er janvier et 25 décembre. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules pour une visite commentée destinée aux enfants.Enfants
Visite commentée de l’exposition l’Art de grandir pour les enfants.
• À partir de 5 ans
• Sur inscription au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .
English :
Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a guided tour for children.
L’événement Visite commentée pour les enfants Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-04 par Ville de Marseille