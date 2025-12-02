Visite commentée pour les enfants Pirates et Corsaires, à l’assaut des remparts ! Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville

Visite commentée pour les enfants Pirates et Corsaires, à l’assaut des remparts !

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11

Partez à la découverte de la cité corsaire de Granville ! Accompagnés d’un ancien mousse devenu capitaine, vous en apprendrez plus sur la vie des pirates, flibustiers et autres frères des côtes qui ont navigué les sept mers. A l’aide de curieuses énigmes, vous tenterez aussi de retrouver la statue d’un mystérieux personnage qui a marqué la ville par son histoire.

Visite pour enfants de 8 à 12 ans.

Durée de la visite guidée 1h15.

Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 15 participants et des conditions météorologiques. .

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr

