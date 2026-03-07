Visite commentée pour les enfants Pirates et Corsaires, à l’assaut des remparts ! Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville

Visite commentée pour les enfants Pirates et Corsaires, à l’assaut des remparts !

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Partez à la découverte de la cité corsaire de Granville ! Accompagnés d’un ancien mousse devenu capitaine, vous en apprendrez plus sur la vie des pirates, flibustiers et autres frères des côtes qui ont navigué les sept mers. A l’aide de curieuses énigmes, vous tenterez aussi de retrouver la statue d’un mystérieux personnage qui a marqué la ville par son histoire.

Visite pour enfants de 8 à 12 ans. Un adulte accompagnant obligatoire

Durée de la visite guidée 1h30

Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 15 participants et des conditions météorologiques. .

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée pour les enfants Pirates et Corsaires, à l’assaut des remparts !

L’événement Visite commentée pour les enfants Pirates et Corsaires, à l’assaut des remparts ! Granville a été mis à jour le 2026-03-07 par OTGTM BIT Bréhal