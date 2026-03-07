Visite commentée pour les enfants Pirates et Corsaires, à l’assaut des remparts ! Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville
Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Partez à la découverte de la cité corsaire de Granville ! Accompagnés d’un ancien mousse devenu capitaine, vous en apprendrez plus sur la vie des pirates, flibustiers et autres frères des côtes qui ont navigué les sept mers. A l’aide de curieuses énigmes, vous tenterez aussi de retrouver la statue d’un mystérieux personnage qui a marqué la ville par son histoire.
Visite pour enfants de 8 à 12 ans. Un adulte accompagnant obligatoire
Durée de la visite guidée 1h30
Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 15 participants et des conditions météorologiques. .
Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr
