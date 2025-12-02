Visite commentée pour les enfants Polo, raconte moi le port de pêche Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville

Visite commentée pour les enfants Polo, raconte moi le port de pêche

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

2026-02-25

La visite du port permet de découvrir l’histoire de la pêche celle d’hier et d’aujourd’hui. Accompagnés du guide et de son compagnon Polo, un drôle de bulot, vous arpenterez les quais de Granville à la recherche d’indices, vous permettant de remplir un livret jeu fourni par l’office de tourisme.

Visite pour les enfants de 6 à 11 ans.

Durée 1h15 Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 15 participants et des conditions météorologiques. .

