Visite commentée pour les scolaires Hôtel du Département Blois vendredi 19 septembre 2025.

Sur réservation (mail) – Durée de la visite 30 minutes – 1 classe par visite

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Remontez le temps en visitant l’ancien couvent du XVIIe siècle, aujourd’hui siège du Conseil départemental, et découvrez à travers récits et anecdotes, la vie quotidienne des visitandines, premières occupantes de ces lieux.

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr [{« type »: « email », « value »: « angelique.goblet@caue41.fr »}] L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

