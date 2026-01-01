Visite commentée Premier déclic Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Visite commentée Premier déclic

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 15:30:00

fin : 2026-01-04 17:00:00

Date(s) :

2026-01-04

Une visite entre principes fondamentaux, inventions pionnières, usages de la photographie à travers les collections permanentes du musée. .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée Premier déclic

L’événement Visite commentée Premier déclic Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)