Visite commentée Prieuré Saint-Etienne – Guer Guer

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Qu’est-ce qu’un Prieuré ? Que représente ces peintures ? Qu’est-ce qu’un retable ?

A travers une visite commentée, découvrez une partie de l’histoire de ce site remarquable.

Prieuré Saint-Etienne – Guer Saint-Etienne 56380 Guer Guer 56380 Morbihan Bretagne 0297932674 https://menhirsmonteneuf.fr/prieure-saint-etienne https://www.facebook.com/cultureOBC;https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA00009145 Dans la campagne de Guer, surplombant la vallée de l’Oyon, le Prieuré Saint-Étienne abrite un joyau. Étonnante de simplicité, sa chapelle est pourtant considérée comme la plus ancienne chapelle du Morbihan et a été construite sur l’emplacement d’un camp romain. Ses peintures du XVème siècle et ses statuts en bois polychrome sont remarquables. Parking

Journées européennes du patrimoine 2025

E. Berthier