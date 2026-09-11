UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arles

Visite commentée : Promenade sur le quai de Trinquetaille, pont de constantin, Arles

dimanche 20 septembre 2026 · pont de constantin · Arles

Visite commentée : Promenade sur le quai de Trinquetaille, pont de constantin, Arles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
pont de constantin
Adresse
2 Quai Saint-Pierre, 13200 Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Gratuit, sur inscription obligatoire au 04 90 49 39 46

Visite commentée : Promenade sur le quai de Trinquetaille Dimanche 20 septembre, 10h00 pont de constantin Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription obligatoire au 04 90 49 39 46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Retrouvons-nous sur la rive droite du Rhône, côté Trinquetaille, pour évoquer plusieurs lieux importants de l’histoire d’Arles. Du port et du pont romains au grand chantier de Pierre Vago, en passant par le quartier de la Cavalerie, et jusqu’au grand prieuré de Malte, une balade riche en découvertes depuis Trinquetaille.
Par Odile Caylux, historienne et guide-conférencière
RDV devant les lions de l’ancien pont de chemin de fer, côté Trinquetaille

pont de constantin 2 Quai Saint-Pierre, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 46 »}, {« type »: « link », « value »: « https://arles.fr/app/uploads/1/2026/08/JEP-2026-Brochure-V14-SVE.pdf »}]
Visite proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026.

Ville d’Arles

À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)