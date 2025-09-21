Visite commentée « Quel est l’âge de la tour de guet ? » Château de Marmande Vellèches

Visite commentée « Quel est l’âge de la tour de guet ? » Château de Marmande Vellèches dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée « Quel est l’âge de la tour de guet ? » Dimanche 21 septembre, 10h00 Château de Marmande Vienne

Entrée 3€, gratuit moins de 18 ans et personnes en situation de handicap. Parking à proximité, places handicapées. Attention, entre 15h30 et 16h30, place à une visite poétique contée par Agnès Deschamps. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Quel est l’âge de la tour de guet ?

Devenez archéologue le temps d’une visite et recueillez les indices qui vous permettront de dater notre fameuse tour de guet. Observation, comparaison, déduction, un château est une archive du passé qui peut se lire comme un livre !

Château de Marmande Château de Marmande, 86230 Vellèches, France Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine 33681940875 https://latourdemarmande.com L’implantation géographique du château est assez habituelle puisque la construction s’est effectuée sur un éperon rocheux. Le château présente un intérêt historique par l’ancienneté de son implantation et par les grandes familles de France qui l’ont possédé. Les éléments architecturaux qui subsistent sont de grande qualité et reflètent l’évolution d’une forteresse du XIe au XVIIe siècles. Parking à proximité. Non accessible aux cars

© Véronique Kleiner