Visite commentée « Quel patrimoine architectural devons-nous à Philippe de Lévis (1493-1537) ? » Cathédrale Saint-Maurice Mirepoix

Visite commentée « Quel patrimoine architectural devons-nous à Philippe de Lévis (1493-1537) ? » Samedi 20 septembre, 20h30 Cathédrale Saint-Maurice Ariège

Nombre de places limité. Gratuit. Réservation obligatoire.

Visite : « Quel patrimoine architectural devons-nous à Philippe de Lévis (1493-1537) ? »

L’empreinte de l’évêque bâtisseur que fut Philippe de Lévis se voit à Camon, à Mazerettes, à Lagrasse (Aude) mais aussi à Mirepoix, dans la cathédrale et le palais épiscopal. Cette visite vespérale soulignera le glissement progressif entre Moyen Âge et Renaissance que l’on peut trouver dans l’architecture de l’église cathédrale, les fresques et les décors sculptés.

Par Martine Rouche, guide-conférencier.

Une animation du Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme des Pyrénées Cathares: sur place ou en ligne https://www.pyreneescathares.com/ (rubrique : agenda).

Office de tourisme de Mirepoix (05.61.68.83.76) ou de Lavelanet (05.61.01.22.20).

Rdv : devant l’entrée principale de l’église – rue Maréchal Clauzel

Cathédrale Saint-Maurice Rue Marechal Clauzel, 09500 Mirepoix, France Le porche nord date du XVe siècle, et a été surmonté d'une pièce voûtée communiquant avec l'évêché, sorte de tribune où l'évêque pouvait se rendre depuis ses appartements. La vaste nef est encadrée de chapelles prises entre la grande saillie des contreforts (XIVe ou XVe siècle).

