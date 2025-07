Visite commentée Raconte-moi l’Escale Cabaret l’Escale Migennes

Visite commentée Raconte-moi l’Escale Cabaret l’Escale Migennes mardi 15 juillet 2025.

Visite commentée Raconte-moi l’Escale

Cabaret l’Escale 1-3 rue Johnny Hallyday Migennes Yonne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 14:30:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Parmi les précieux cartons d’invitation, des chanteurs et chanteuses emblématiques de la chanson française ont soufflé le chaud et le froid dans cette salle de spectacle. Charles Trenet, Jacques Brel, Juliette Gréco, Johnny Hallyday. Laissez-vous guider à travers les anecdotes de ce cabaret où les passagers de la gare Laroche-Migennes venaient faire escale. Chantez et dansez sur les mêmes musiques qui ont fait trembler et pleurer le devant de la scène. Pendant 1h30, profitez d’un tour musical français, le tout à notre sauce, à la Migennoise. .

Cabaret l’Escale 1-3 rue Johnny Hallyday Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

English : Visite commentée Raconte-moi l’Escale

German : Visite commentée Raconte-moi l’Escale

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite commentée Raconte-moi l’Escale Migennes a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Migennes