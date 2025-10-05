Visite commentée Rébénacq une “bastide-place” à vocation agricole Rébénacq

Parvis de l’église Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Cette visite commentée de la bastide de Rébénacq, organisée dans le cadre du 8ᵉ Forum Médiéval de Nay, propose un regard croisé entre histoire locale et mutations globales, autour d’une question toujours actuelle comment les territoires s’adaptent-ils aux bouleversements de leur temps ? Les bastides, comme celle de Rébénacq, marquent un tournant majeur dans l’histoire du Béarn médiéval. Nées de la rencontre entre enjeux politiques, économiques et sociaux, elles ont favorisé l’implantation de marchés au cœur de territoires jusque-là façonnés par l’agriculture et le pastoralisme.

Pourquoi un tel essor des échanges ? Faut-il y voir la réponse à une crise économique, sociale, écologique ? Ou le signe d’une transformation plus profonde des sociétés médiévales ? .

Parvis de l’église Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 51 50 valois.jp@orange.fr

