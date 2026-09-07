Visite commentée : regard croisé à La Couarde, Office de tourisme, La Couarde-sur-Mer

Informations pratiques

Visite commentée : regard croisé à La Couarde 19 et 20 septembre Office de tourisme Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation au 05 46 29 82 93.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Destination Île de Ré vous propose de découvrir La Couarde-sur-Mer,

village charnière situé à proximité du Martray, là où les anciens îlots du nord et du sud de l’île se sont rejoints.

Avec l’arrivée du chemin de fer sur l’île en 1898, La Couarde se tourne progressivement vers le tourisme et devient la première station balnéaire de l’île de Ré, notamment grâce à la célèbre Mistinguett.

Office de tourisme Route de saint-Martin 17670 La Couarde-sur-Mer La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 29 82 93 »}]

Destination Île de Ré vous propose de découvrir La Couarde-sur-Mer, village charnière situé à proximité du Martray, là où les anciens îlots du nord et du sud de l’île se sont rejoints.

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