Visite commentée : regard posé, regard partagé au Jardin de Langel, Jardin de Langel, Armissan

Visite commentée : regard posé, regard partagé au Jardin de Langel Dimanche 7 juin, 11h00 Jardin de Langel Aude

4€ adulte. Gratuit jusqu’à 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le Jardin de Langel et l’Olivette vous ouvrent leurs portes pour une visite guidée autour du thème de la vue.

Parcourez un jardin centenaire, dans la tradition des jardins « au naturel », et apprenez à observer autrement grâce au dessin botanique.

La visite met également en lumière l’adaptation des activités du domaine face aux évolutions climatiques, la culture des oliviers développée sur 4 hectares attenants au parc, ainsi que l’activité de ferme-auberge.

À l’issue du parcours :

dégustation d’huile d’olive

possibilité de prolonger avec un repas à la ferme-auberge (produits du domaine et grillade dans le parc). Réservation conseillée. Plat + dessert : 24 €. Enfant : 12 €

Jardin de Langel Domaine de Langel, Armissan, CD 31, Aude, Occitanie Armissan 11110 Aude Occitanie 06 87 19 32 21 http://www.olivettedelangel.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 19 32 21 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 68 10 02 40 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@olivettedelangel.fr »}] Parc privé de 5 000 m2 au pied du massif calcaire de la Clape typique des jardins des anciens domaines viticoles de la fin du XIXe siècle qui souhaitaient montrer leurs richesses et opulence. Dessiné à la même époque que le parc du château d’Armissan, il a conservé les végétaux et arbres de ce temps : chêne-vert, arbousier, pin d’Alep, micocoulier… Sa rocaille l’inscrit dans la tradition des jardins dits « au naturel » et sa réserve en eau est abondante : source, puits, bassin, lavoir et noria témoignent d’un système hydraulique ingénieux en partie en activité. Vignes, oliviers de la garrigue. Potager. Mare et plantes aquatiques. Lieu d’éducation à l’environnement et d’événements culturels. Restaurant ferme-auberge. sortie 37 Narbonne-Est, puis D 168 direction Narbonne-Plage et D 31 direction Armissan-Vinassan. Parking. Animaux non admis

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le Jardin de Langel et l’Olivette vous ouvrent leurs portes pour une visite guidée autour du thème de la vue.

© association jardin de Langel