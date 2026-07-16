Visite commentée : renaissance d’un château, Château de Langoiran, Langoiran

Informations pratiques

Visite commentée : renaissance d’un château 19 et 20 septembre Château de Langoiran Gironde

Sans réservation. Tarif : 6€ et gratuit en-dessous de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le château de Langoiran, forteresse du XIIIe siècle longtemps laissée à l’abandon et aujourd’hui restaurée grâce à l’engagement de bénévoles et au soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Aux portes de Bordeaux, ce monument emblématique témoigne d’une histoire riche, entre récits locaux et grande histoire. Le château fut notamment une forteresse royale sous les règnes de Charles VII et de Louis XI.

Château de Langoiran 14 route du château, 33550 Langoiran Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 67 12 00 http://www.chateaudelangoiran.com Construit au XIIIe siècle par la famille d’Escossan, le château domine la vallée de la Garonne. Un puissant donjon circulaire protège l’ensemble des fortifications étagées.

Forteresse royale en 1453, le château a appartenu aux puissantes familles de gouverneurs, ministres et amiraux au XVIe et XVIIe siècles. Il a été partiellement démantelé sous la Fronde en 1650.

Découvrir l’oeuvre d’une vie après 400 ans d’abandon et de ruine le château de Langoiran grâce à l’aide de bénévoles et surtout de la DRAC Aquitaine faisant de cette forteresse du XIII°s un monument …

©ADC