Visite commentée [rentrée culturelle] Tours
samedi 3 octobre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Visite commentée [rentrée culturelle]
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 16:30:00
fin : 2026-10-03 17:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre de la rentrée culturelle de la Ville de Tours, un·e médiateur·ice du CCC OD vous fait découvrir en 1h les expositions du moment.
Pour l’occasion, l’abonnement CCC OD LEPASS (valable 1 an) est proposé à tarifs préférentiels à 35€ en duo (au lieu de 45€), 20€ en solo (au lieu de 27€), 7€ en réduit (au lieu de 12€).
Abonnement à prendre à la billetterie du CCC OD • offre valable toute la journée du 3 octobre .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the City of Tours’ cultural kickoff, a CCC OD art educator will guide you through the current exhibitions in one hour.
L’événement Visite commentée [rentrée culturelle] Tours a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 37
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