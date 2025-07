Visite commentée Rethel au fil du temps RDV à l’Office de Tourisme Rethel

Suivez Karine Vangierdegom, notre spécialiste de l’architecture, pour une visite flash de 45 minutes dans les rues de Rethel. Vous n’aurez qu’une envie continuer à explorer la ville ! Tous les mardis à 14h30 jusqu’au 26 août. Réservation fortement recommandée (20 places par visite) auprès de l’Office de Tourisme (par téléphone, par email ou sur place) Org. par l’Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

English :

Follow Karine Vangierdegom, our architecture specialist, on a 45-minute flash tour of the streets of Rethel. All you’ll want to do is keep exploring! Every Tuesday at 2.30pm until August 26. Reservations strongly recommended (20 places per tour) with the Office de Tourisme (by phone, email or on site) Org. by Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

German :

Folgen Sie Karine Vangierdegom, unserer Architekturexpertin, auf einer 45-minütigen Flash-Tour durch die Straßen von Rethel. Sie werden nur einen Wunsch haben: die Stadt weiter zu erkunden! Jeden Dienstag um 14:30 Uhr bis zum 26. August. Reservierung dringend empfohlen (20 Plätze pro Führung) beim Fremdenverkehrsamt (telefonisch, per E-Mail oder vor Ort) Org. par l’Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

Italiano :

Seguite Karine Vangierdegom, la nostra esperta di architettura, in un tour lampo di 45 minuti per le strade di Rethel. L’unica cosa che vorrete fare è continuare a esplorare! Ogni martedì alle 14.30 fino al 26 agosto. Prenotazione vivamente consigliata (20 posti per tour) presso l’Ufficio del Turismo (per telefono, e-mail o in loco) Org. dall’Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

Espanol :

Siga a Karine Vangierdegom, nuestra especialista en arquitectura, en una visita relámpago de 45 minutos por las calles de Rethel. Sólo querrá seguir explorando Todos los martes a las 14.30 h hasta el 26 de agosto. Se recomienda encarecidamente reservar (20 plazas por visita) en la Oficina de Turismo (por teléfono, correo electrónico o in situ) Org. por la Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

