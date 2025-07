Visite commentée Riva-Bella la perle de la Côte de Nacre Esplanade Lofi Ouistreham

Visite commentée Riva-Bella la perle de la Côte de Nacre Esplanade Lofi Ouistreham mardi 22 juillet 2025 10:30:00.

Visite commentée Riva-Bella la perle de la Côte de Nacre

Esplanade Lofi Devant le Bureau d’information touristique Ouistreham Ouistreham Calvados

Début : 2025-07-22 10:30:00

fin : 2025-07-22 12:00:00

2025-07-22 2025-08-26

Station balnéaire qui a su conserver son caractère familial et les qualités exceptionnelles de sa plage qui firent sa réputation.

Cette visite permet de raconter sa naissance et son harmonieux développement. Ses belles villas témoignent de son histoire.

Ouvrez les yeux, levez la tête, un univers architectural vous attend !

Esplanade Lofi Devant le Bureau d’information touristique Ouistreham Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

English : Visite commentée Riva-Bella la perle de la Côte de Nacre

A seaside resort that has kept its family character and the exceptional qualities of its beach that made its reputation.

This visit allows us to tell the story of its birth and its harmonious development. Its beautiful villas bear witness to its history.

Open your eyes, look up, an architectural universe awaits you!

German : Visite commentée Riva-Bella la perle de la Côte de Nacre

Badeort, der seinen familiären Charakter und die außergewöhnlichen Qualitäten seines Strandes, die seinen Ruf begründet haben, bewahren konnte.

Dieser Besuch ermöglicht es, seine Entstehung und seine harmonische Entwicklung zu erzählen. Seine schönen Villen zeugen von seiner Geschichte.

Öffnen Sie die Augen, heben Sie den Kopf, ein architektonisches Universum erwartet Sie!

Italiano :

Una località balneare che ha saputo conservare il suo carattere familiare e le qualità eccezionali della sua spiaggia che ne hanno fatto la fama.

Questo tour racconta la storia della sua nascita e del suo sviluppo armonioso. Le sue belle ville testimoniano la sua storia.

Aprite gli occhi, guardate in alto, un universo architettonico vi aspetta!

Espanol :

Una estación balnearia que ha sabido conservar su carácter familiar y las cualidades excepcionales de su playa que le dieron renombre.

Este recorrido narra su nacimiento y su armonioso desarrollo. Sus hermosas villas son testigos de su historia.

Abra los ojos, mire hacia arriba, ¡un universo arquitectónico le espera!

