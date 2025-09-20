Visite commentée « Roquefixade : au coeur de la bastide royale, l’église Saint-Jean-Baptiste et son mobilier classé » Église Saint-Jean-Baptiste Roquefixade

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre ou commentée de l’église dont l’histoire est intimement liée à celle de la bastide royale de Roquefixade, créée au XIIIe siècle. Présentation de l’église, de son bâti et de son mobilier sacré. Lecture du retable baroque, des tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles, des lustres… classés ou inscrits aux Monuments Historiques. Découverte des statues et des vitraux Louis Gesta.

Histoire de la restauration et de la mise en lumière de l’ensemble Présentation du sas en ferronnerie d’art crée et posé en 2018.

Église Saint-Jean-Baptiste Place de la Bastide, 09300 Roquefixade Roquefixade 09300 Ariège Occitanie L’église Saint-Jean-Baptiste de Roquefixade remplace, au cours du XVIIe siècle, l’église Saint-Martin qui se situe au hameau du même nom, 500 mètres en contrebas du village actuel. Sa date de création n’est pas connue mais elle ne semble pas avoir existé au moment de la fondation de la bastide (1288) ni même au cours du XIVe siècle. L’édifice actuel a été remanié.

A l’intérieur, se trouve un très beau retable arborant la date de 1728.

Le retable est organisé en trois travées. Les deux travées latérales se composent d’une porte surmontée d’une niche abritant une statue et d’un panneau sommital décoré (anges et volutes dorés). Les statues sont celles de Saint-Jean Baptiste et de la Vierge à l’Enfant. La première semble contemporaine du retable. En revanche, la Vierge date du XIXe siècle (socle avec la mention « archiconfrérie »). La travée centrale comprend le tabernacle au centre, un tableau de crucifixion et un panneau sommital avec la figure de Dieu.

Le tabernacle est doté d’un riche décor : volutes, colonnes torses, abondance de fruits, statues de saint Sébastien et saint Roch. Le vocabulaire décoratif est bien celui de la période baroque. Sur la partie sommitale, les deux statues latérales paraissent contemporaines. Elles montrent aujourd’hui une statue de Vierge qui a été ajoutée au XVIIIe siècle.

La peinture représente une Crucifixion comme dans beaucoup de retables. C’est un moyen de rappeler à nouveau, juste derrière le tabernacle, le sacrifice du Christ. Une scène semblable est représentée sur le tableau qui surmonte la porte d’entrée de l’église.

Ces deux tableaux ont été restaurés ainsi que le retable et l’ensemble des statues dans un projet global qui s’échelonne depuis 2011. Place du village.

