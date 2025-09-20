Visite commentée : Ruscino, la cité ancêtre de Perpignan Musée archéologique de Ruscino Perpignan

Visite commentée : Ruscino, la cité ancêtre de Perpignan

Visites guidées gratuites. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30.

Visites guidées proposées par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentées par un guide-conférencier et les archéologues du site archéologique.

Visites des fouilles archéologiques à 11h, visites du site à 14h30.

Chef-lieu pré-romain de la peuplade des Sordons, capitale administrative du Roussillon au 1er siècle, Ruscino domine de son promontoire l’entrée dans la plaine perpignanaise. Venez découvrir le site archéologique, son histoire et l’exposition « Après Ruscino et avant Perpignan : Château Roussillon ». Ces journées seront également l’occasion de découvrir le chantier des fouilles en cours et d’échanger avec les archéologues sur les derniers résultats des recherches archéologiques sur la ville antique.

Chef-lieu pré-romain de la peuplade des Sordons, capitale administrative du Roussillon au 1er siècle, Ruscino domine de son promontoire l'entrée dans la plaine perpignanaise. La plus ancienne occupation humaine à Ruscino remonte au néolithique, mais les plus anciens vestiges retrouvés in situ datent du Bronze final IIIB. Le premier habitat sédentaire attesté n'apparaît qu'à la fin du VIIe siècle avant notre ère. Il s'agit d'un regroupement de maisons en roseaux, construites à la manière des cabanes de pêcheurs que l'on peut encore voir sur le littoral. Dès 575 avant J.-C., les premières importations de céramiques étrusques, grecques, attiques et ioniennes font leur apparition, témoignant du développement du commerce sur la côte. L'extension de la civilisation ibère du sud est de l'Espagne se fait dès la fin du VIe siècle. La construction en pierres sèches, l'usage du tour de potier, puis des meules à grains rotatives, certaines céramiques, la langue et l'écriture, accompagnent cette civilisation. Ruscino est alors le chef-lieu de la plaine du Roussillon, la capitale des Sordes. Au IIe siècle avant J. C., la conquête et l'administration par Rome des provinces d'Espagne citérieure et de Gaule transalpine intensifie les échanges. La via Domitia, qui relie l'Italie à l'Espagne, passe par Ruscino. Mais il faut attendre le milieu du Ier siècle avant notre ère pour constater les signes de la romanisation, en particulier la modification de la trame urbaine de la cité, l'adoption de l'écriture latine, ou la fabrication locale de céramiques imitées de modèles italiques. Sous César, Ruscino devient une véritable cité de droit latin (oppidum latinorum) ce qui lui vaut, au tournant de notre ère, de pouvoir édifier un forum (place publique et bâtiment administratif). Sans doute Auguste accorde-t-il lui-même ce privilège lors de l'un de ses deux voyages dans les Pyrénées. La cité connaît alors son apogée: demeures de plan italique décorées de peintures murales, thermes, céramique, verrerie… témoignent d'un mode de vie fortement influencé par Rome. Cette période faste se prolonge jusqu'à la fin du premier siècle après J.-C. Pour des raisons qui restent imprécises, la cité est alors abandonnée et démantelée, du moins dans sa partie haute. Bien que les vestiges bâtis n'en aient pas été mis au jour, les lieux sont encore occupés jusqu'au haut moyen âge. Au VIII siècle, Ruscino sert de tête de pont pour la conquête de Narbonne par les Arabes. Cette occupation vient d'être récemment documentée par la découverte inattendue d'une quarantaine de sceaux en plomb portant des inscriptions en caractères coufiques. Ces objets exceptionnels sont actuellement en cours de déchiffrement ; ils apportent un regard tout à fait nouveau sur l'expansion musulmane en occident. À l'époque carolingienne, l'agglomération disparaît définitivement au profit de Perpignan qui est en train de naître. Seul subsistera le hameau actuel de Château-Roussillon, ancien emplacement d'un petit château comtal, résidence des Comtes de Roussillon.

