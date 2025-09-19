Visite commentée « Sa Majesté le canal de Bourgogne » à Migennes Office de tourisme du Migennois Migennes

Visite commentée « Sa Majesté le canal de Bourgogne » à Migennes Vendredi 19 septembre, 18h00 Office de tourisme du Migennois Yonne

Réservation conseillée.

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Le coup d’envoi des Journées européennes du patrimoine sera donné au bord de l’eau ! Venez jouer au détective à l’aide de cartes postales anciennes et découvrez la visite commentée Sa Majesté le canal de Bourgogne à Migennes.

Le canal de Bourgogne est complètement ouvert à la navigation en 1833. Le quartier du canal devient le deuxième pôle d’activités de la ville. L’avant-port devient le théâtre d’une vive effervescence et d’embouteillages pittoresques.

La visite sera suivie d’un moment convivial offert par la municipalité de Migennes.

Office de tourisme du Migennois 1 place François Mitterrand, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 80 03 70 https://www.tourisme-migennois.fr https://www.facebook.com/tourisme.migennois/ L’Office de tourisme du Migennois vous accueille dans les locaux rénovés du mythique cabaret-dancing de l’Escale. L’exposition permanente d’un fragment restauré de la mosaïque gallo-romaine de Migennes y est visible aux heures d’ouverture.

Vitrine touristique et culturelle des 8 communes qui forment son territoire, l’Office de tourisme s’ouvre également à toute sortes de cultures par le biais de sa salle d’exposition, espace Mitigana, dédiée à des expositions artistiques régionales de qualité.

Il propose également la location de chambres, de vélos, les visites guidées, la billetterie pour les concerts à l’Escale, la vente de cartes pêches, etc. Parking – Gare Laroche-Migennes.

© Fabrice Mallinger