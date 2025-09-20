Visite commentée « Saint-Jean-le-Vieux, berceau spirituel de Perpignan » Église Saint-Jean-le-Vieux Perpignan

Visite commentée « Saint-Jean-le-Vieux, berceau spirituel de Perpignan » Samedi 20 septembre, 14h30 Église Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite sur réservation.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visite guidée proposée par l’association culturelle de la cathédrale.

Une ouverture exceptionnelle pour découvrir cette église généralement fermée au public. Bâtie au Xe siècle, agrandie à plusieurs reprises, elle atteigne au XIIIe siècle les dimensions d’une grande église à trois nefs. Le portail, surmonté d’un Christ en majesté, illustre l’aboutissement de la sculpture romane.

Église Saint-Jean-le-Vieux Rue Cité Bartissol, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 07 85 90 »}] Bâtie au Xe siècle dans un style roman, l’église est la première église de la ville. Le 16 mai 1025, Gaufred II, comte du Roussillon, et Béranger, évêque d’Elne, célèbrent la consécration de la nouvelle église dédiée à Saint-Jean-Baptiste. Agrandie à plusieurs reprises, elle devient au XIIIe siècle une grande église à trois nefs. La base du clocher avec son décor d’arcatures romanes est le seul vestige du premier édifice. Malheureusement, elle a été largement défigurée au XIXe siècle et est habituellement fermée à la visite.

