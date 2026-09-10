Visite commentée : Saint-Jean-le-Vieux, un trésor roman, Église du Vieux-Saint-Jean, Perpignan

Informations pratiques

Visite commentée : Saint-Jean-le-Vieux, un trésor roman Dimanche 20 septembre, 15h30 Église du Vieux-Saint-Jean Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’église Saint-Jean-le-Vieux

Profitez d’une ouverture exceptionnelle pour découvrir cette église habituellement fermée au public. Aujourd’hui, seul son portail est visible depuis l’extérieur. Pourtant, une fois la porte franchie, l’ampleur du lieu ne manque pas de surprendre.

Fermée au public depuis la fin du XIXe siècle, l’église Saint-Jean-le-Vieux témoigne de l’histoire de Perpignan, depuis les premiers développements de la cité, entre la fin du VIIe siècle et le début du VIIIe siècle, jusqu’à la période industrielle, en passant par ses époques les plus fastes.

Cette visite guidée est proposée par l’association culturelle de la cathédrale et présentée par Jean-Luc Antoniazzi. Une occasion rare de découvrir les secrets de cette église cachée.

Église du Vieux-Saint-Jean Rue Cité-Bartissol, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie 33468663030 https://www.perpignantourisme.com/activite/eglise-saint-jean-le-vieux [{« type »: « email », « value »: « theo.diogo.66000@gmail.com »}] Saint-Jean-le-Vieux est l’Église primitive de la ville.

Le 16 mai 1025, Gaufred II comte du Roussillon et Béranger évêque d’Elne célèbrent la consécration de la nouvelle église dédiée à Saint-Jean-Baptiste.

En 1102, Gislabert II y institue la vie canoniale et en 1116, Arnau-Gaufred fait ériger un hôpital des pauvres (Saint-Jean) à l’Ouest du mur d’enceinte de l’église.

Dans la première moitié du XIIIe siècle, le bâtiment subit de nombreux travaux : le beau portail sculpté d’un Christ en majesté date de cette période.

Visite guidée proposée par l’association culturelle de la cathédrale présentée par jean-Luc Antoniazzi.

© Ville de Perpignan