Visite commentée

Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-18 2026-04-19

Accompagnés par les bénévoles de l’Association Touristique de l’Abbaye Romane, découvrez l’histoire de l’Abbaye et de ses Jardins

Chaque week-end et jour férié, de 15h à 16h de mars à novembre. .

Place de l’abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 10 82 abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée

L’événement Visite commentée Saint-Martin-de-Boscherville a été mis à jour le 2026-01-12 par Seine-Maritime Attractivité