Visite commentée : Saint-Palais, avant/après en euskara, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Informations pratiques

Visite commentée : Saint-Palais, avant/après en euskara Dimanche 20 septembre, 14h30 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Gratuit, sur inscription. Départ avec minimum 4 inscrits, s’inscrire la veille au plus tard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite en langue basque (euskara).

À travers les rues de Saint-Palais, voyagez dans le temps et dans l’espace. Entre les images anciennes qui nous sont parvenues et les transformations actuelles de l’architecture, découvrez l’évolution de cette petite cité.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 70 62 68 41 https://www.chemins-bideak.com/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0559657178 »}, {« type »: « email », « value »: « saintpalais@otpaysbasque.com »}]

Visite en langue basque (euskara). À travers les rues de Saint-Palais, voyageons ensemble dans le temps et l’espace : entre les clichés qu’il nous reste et les évolutions actuelles de l’architecture,…

©Extrait d’une carte postale ancienne Barthaburu