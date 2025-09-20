Visite commentée « Saint Peter’s church, un petit morceau d’Angleterre à Chantilly… » Eglise Saint Peter’s Chantilly

Visite commentée « Saint Peter’s church, un petit morceau d’Angleterre à Chantilly… » Eglise Saint Peter’s Chantilly samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

En 1860, le duc d’Aumale, alors exilé en Angleterre, donne un terrain, rue des Cascades, afin d’y construire une église pour la communauté anglicane de Chantilly. L’église Saint-Peter’s, érigée en 1865 dans le style néo-gothique typique des églises rurales anglaises, est encore aujourd’hui le symbole de ce lien entre Chantilly et l’Angleterre…

En partenariat avec Saint-Peter’s Church.

Eglise Saint Peter’s 7 avenue du bouteiller 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise

© F. Sanchez-Paredes – DRAC Hauts-de-France