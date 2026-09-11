Visite commentée : Saint Sylvain vous attend à la chapelle de Loubressac, Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac, Mazerolles

Informations pratiques

Visite commentée : Saint Sylvain vous attend à la chapelle de Loubressac Dimanche 20 septembre, 10h30 Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

La chapelle de Loubressac, à Mazerolles, est dédiée à saint Sylvain, autrefois invoqué pour soigner les enfants malades et les personnes atteintes du « mal violet ».

Sa partie la plus ancienne remonte au Xe siècle. Édifiée sur un site chargé d’histoire et de légendes, elle invite à découvrir un patrimoine empreint de traditions populaires.

Rendez-vous à 10h15 au musée ou à 10h30 à la chapelle.

Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac Loubressac, 86320 Mazerolles Mazerolles 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 48 34 61 http://www.ville-civaux.fr Cette chapelle, construite entre le Xe et le XVIIIe siècles, témoigne des dévotions à saint Sylvain connu pour soigner de nombreuses maladies et en particulier les enfants malades.

La chapelle de Loubressac à Mazerolles est vouée au culte de saint Sylvain, saint très recherché autrefois pour soigner les enfants malades et les personnes atteintes du « mal violet ». La chapelle …

© Musée archéologique de Civaux