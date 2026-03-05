Visite commentée Sculptures XXL Quand la ville voit les choses en grand ! Allées provençales Montélimar

Visite commentée Sculptures XXL Quand la ville voit les choses en grand !

Allées provençales 1, Montée St Martin Montélimar

Début : 2026-04-10

fin : 2026-05-15

2026-04-10 2026-05-15

Sculptures XXL Déambulez parmi des œuvres monumentales avec une guide de l’Office de tourisme, lors d’un parcours vif et inspirant en cœur de ville de Montélimar — parfait pour les amoureux d’art contemporain ! Gratuit sur inscription au 04 75 01 00 20

Allées provençales 1, Montée St Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

Sculptures XXL: Stroll among monumental works of art with a guide from the Tourist Office, on a lively and inspiring tour of the heart of Montélimar?perfect for lovers of contemporary art! Free with registration on 04 75 01 00 20

