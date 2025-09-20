Visite commentée : Secrets de réserves Château musées Blois

Visite commentée : Secrets de réserves Samedi 20 septembre, 10h00 Château musées Loir-et-Cher

Sur réservation dès le 8 septembre ; compris dans le prix d’entrée : 7,50 € – gratuit pour les moins de 18 ans et détenteurs du Pass Blois Culture

Le château conserve une collection de plus d’environ 350 pièces de mobilier, dont une partie seulement est présentée dans les appartements. L’exposition « Trésors de bois et de velours. Secrets du mobilier Renaissance » est l’occasion de mettre en lumière les meubles de la Renaissance, mais aussi de découvrir des chefs-d’œuvre d’autres époques, arrivés à Blois au fil du temps, souvent grâce à la volonté de particuliers qui ont souhaité que leur collection intègre le patrimoine de tous.

Nous ouvrons spécialement pour vous nos réserves de mobilier le temps d’une visite.

Ouverture exceptionnelle

