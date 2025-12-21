Visite commentée

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 15:30:00

fin : 2026-05-03 16:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21

Visite commentée de l’exposition temporaire Parfois revenir en arrière et avancer se confondent

Visite commentée de l’exposition temporaire Parfois revenir en arrière et avancer se confondent . 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 information@frac-alsace.org

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English :

Guided tour of the temporary exhibition Sometimes going back and moving forward merge

L’événement Visite commentée Sélestat a été mis à jour le 2026-03-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme