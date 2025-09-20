Visite commentée – Sentier du littoral Lieu de départ – Sentier du littoral Zonza
Visite commentée – Sentier du littoral Samedi 20 septembre, 09h00 Lieu de départ – Sentier du littoral Corse-du-Sud
Sur inscription, 25 places max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00
Partez pour une balade le long du sentier du littoral et ses tours génoises, accompagné par Philippe Gazaniol, guide-conférencier.
Apprenez à reconnaitre la flore méditerranéenne au fil de votre parcours.
Prévoir de l’eau, une casquette et des chaussures de marche adaptées.
Lieu de départ – Sentier du littoral 41°40’09.0″N 9°22’44.5″E Zonza 20124 Corse-du-Sud Corse
Journées européennes du patrimoine 2025
G. Gibert-Marchi / Zonza Santa Lucia Turisimu