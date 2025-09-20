Visite commentée – Sentier du littoral Lieu de départ – Sentier du littoral Zonza

Sur inscription, 25 places max.

Partez pour une balade le long du sentier du littoral et ses tours génoises, accompagné par Philippe Gazaniol, guide-conférencier.

Apprenez à reconnaitre la flore méditerranéenne au fil de votre parcours.

Prévoir de l’eau, une casquette et des chaussures de marche adaptées.

Lieu de départ – Sentier du littoral 41°40’09.0″N 9°22’44.5″E Zonza 20124 Corse-du-Sud Corse

Journées européennes du patrimoine 2025

G. Gibert-Marchi / Zonza Santa Lucia Turisimu