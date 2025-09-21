Visite commentée Si fort énamouré Château de Marmande Vellèches
Château de Marmande 4 D22 Vellèches Vienne
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
**Si fort énamouré**
——————–
Balade contée dans les méandres du château à la rencontre de Peire, le troubadour fou d’amour.
Jongleuse de mots, Agnès Deschamps le fait revivre dans cette tour pour vous enchanter ! .
Château de Marmande 4 D22 Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@latourdemarmande.com
