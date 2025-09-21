Visite commentée Si fort énamouré Château de Marmande Vellèches

Visite commentée Si fort énamouré Château de Marmande Vellèches dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée Si fort énamouré

Château de Marmande 4 D22 Vellèches Vienne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

**Si fort énamouré**

Balade contée dans les méandres du château à la rencontre de Peire, le troubadour fou d’amour.

Jongleuse de mots, Agnès Deschamps le fait revivre dans cette tour pour vous enchanter ! .

Château de Marmande 4 D22 Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@latourdemarmande.com

