Visite commentée Si fort énamouré Château de Marmande Vellèches

Château de Marmande 4 D22 Vellèches Vienne

Tarif :

Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

2025-09-21

**Si fort énamouré**
——————–

Balade contée dans les méandres du château à la rencontre de Peire, le troubadour fou d’amour.
Jongleuse de mots, Agnès Deschamps le fait revivre dans cette tour pour vous enchanter !   .

Château de Marmande 4 D22 Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine   info@latourdemarmande.com

