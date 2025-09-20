Visite commentée « Si la Mairie m’était contée » Hôtel de Ville de Pessac Pessac

Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00 Hôtel de Ville de Pessac Gironde

Gratuit. Ouverture des réservations le 28 août 2025.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Visite théâtralisée interactive

Explorez les secrets de la citoyenneté en compagnie de Stephan Pern et de ses deux assistants aussi décalés que futés. Entre humour et épisodes inattendus… la mairie comme vous ne l’avez jamais vue !

Avec On the road Company.

Hôtel de Ville de Pessac Place de la Ve République, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 63 63 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] L’hôtel de ville, place de la Ve République au centre de la commune, au XIXe siècle a été reconstruit en 1988 ; son architecture moderne en verre, a conservé le pavillon central en pierre de l’ancienne mairie datant de 1868.

