Visite commentée Sommery 11 juillet 2025 10:30

Seine-Maritime

Visite commentée 646 Chemin du Mont Fossé Sommery Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:30:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Fabienne vous propose une visite dans un joli cadre verdoyant du Pays de Bray pour découvrir l’univers des escargots élevés à Sommery. Sur réservation. Durée de la visite 1h.

646 Chemin du Mont Fossé

Sommery 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 01 72 96 51

English : Visite commentée

Fabienne invites you to discover the world of snails raised at Sommery, in a lovely green setting in the Pays de Bray. Reservations required. Length of visit: 1 hour.

German :

Fabienne bietet Ihnen einen Besuch in einer schönen grünen Umgebung im Pays de Bray an, um die Welt der in Sommery gezüchteten Schnecken zu entdecken. Eine Reservierung ist erforderlich. Dauer des Besuchs: 1 Stunde.

Italiano :

Fabienne vi invita a visitare la verde campagna del Pays de Bray per scoprire il mondo delle lumache allevate a Sommery. È indispensabile la prenotazione. Durata della visita: 1 ora.

Espanol :

Fabienne le invita a recorrer los verdes paisajes del Pays de Bray para descubrir el mundo de los caracoles criados en Sommery. Imprescindible reservar. Duración de la visita: 1 hora.

