Visite commentée : sortie en mer à bord de la chaloupe Brokoa, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Visite commentée : sortie en mer à bord de la chaloupe Brokoa 19 et 20 septembre Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur inscription sur le port, au chapiteau des associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Association Egurrezkoa

Prenez le large à bord de Brokoa, réplique reconstruite à l’identique d’une ancienne chaloupe du XIXᵉ siècle.

Samedi : de 14h à 18h.

Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://itsasbegia.over-blog.com/ »}]

Association Egurrezkoa

© Pasquini brokoa