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Visite commentée : sortie en mer à bord de la chaloupe Brokoa, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

samedi 19 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz

Visite commentée : sortie en mer à bord de la chaloupe Brokoa, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Port de pêche
Adresse
Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sur inscription sur le port, au chapiteau des associations.

Visite commentée : sortie en mer à bord de la chaloupe Brokoa 19 et 20 septembre Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur inscription sur le port, au chapiteau des associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Association Egurrezkoa

Prenez le large à bord de Brokoa, réplique reconstruite à l’identique d’une ancienne chaloupe du XIXᵉ siècle.

Samedi : de 14h à 18h.

Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://itsasbegia.over-blog.com/ »}]
Association Egurrezkoa

© Pasquini brokoa

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