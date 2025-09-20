VISITE COMMENTÉE SUR LA CHAPELLE NOTRE DAME DU PEYROU Villeneuvette

Villeneuvette

Visite commentée sur l’ouverture et découverte de la chapelle Notre Dame du Peyrou et de son parc. La chapelle fut édifiée sur l’emplacement actuel en 1299 et elle fut classée monument historique en 1979.

Proposée par l'association « Les Amis de Notre Dame du Peyrou ».

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie

English :

Guided tour of the opening and discovery of the Notre Dame du Peyrou chapel and its grounds. Built on its present site in 1299, the chapel was listed as a historic monument in 1979.

German :

Kommentierter Rundgang über die Eröffnung und Entdeckung der Kapelle Notre Dame du Peyrou und ihres Parks. Die Kapelle wurde 1299 an der heutigen Stelle errichtet und 1979 unter Denkmalschutz gestellt.

Italiano :

Visita guidata all’apertura e alla scoperta della cappella di Notre Dame du Peyrou e del suo parco. La cappella è stata costruita nel sito attuale nel 1299 ed è stata classificata come monumento storico nel 1979.

Espanol :

Visita guiada de apertura y descubrimiento de la capilla Notre Dame du Peyrou y su recinto. La capilla fue construida en su emplazamiento actual en 1299 y fue declarada monumento histórico en 1979.

