Visite commentée « Sur la trace des vestiges de la guerre de Cent Ans à Chablis », Office de tourisme de Chablis, Chablis

Informations pratiques

Visite commentée « Sur la trace des vestiges de la guerre de Cent Ans à Chablis » 19 et 20 septembre Office de tourisme de Chablis Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

DParticipez à une déambulation en ville à la recherche des vestiges monumentaux de la guerre de Cent Ans (tours, rempart, poterne…) Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Chablis

Office de tourisme de Chablis 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 42 80 80 parking sur place.

Déambulation en ville à la recherche des vestiges monumentaux de la guerre de Cent Ans (tours, rempart, poterne…) Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Chablis

©chablis, terre d’histoire