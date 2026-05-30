Visite commentée « Sur la trace des vestiges de la guerre de Cent Ans à Chablis », Office de tourisme de Chablis, Chablis
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Chablis · Chablis
Informations pratiques
Visite commentée « Sur la trace des vestiges de la guerre de Cent Ans à Chablis » 19 et 20 septembre Office de tourisme de Chablis Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
DParticipez à une déambulation en ville à la recherche des vestiges monumentaux de la guerre de Cent Ans (tours, rempart, poterne…) Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Chablis
Office de tourisme de Chablis 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 42 80 80 parking sur place.
Déambulation en ville à la recherche des vestiges monumentaux de la guerre de Cent Ans (tours, rempart, poterne…) Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Chablis
©chablis, terre d’histoire
À voir aussi à Chablis (Yonne)
- Soirée Amérique Latine Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis Chablis 13 septembre 2026
- Château de Milly, Château de Milly, Chablis 19 septembre 2026
- Visite de la collégiale Saint-Martin, Collégiale Saint-Martin, Chablis 19 septembre 2026
- l’église collégiale de Chablis et sa flèche néogothique, Collégiale Saint-Martin, Chablis 19 septembre 2026
- Découverte du site polyculturel Le Kimméridgien, Le Kimméridgien, Chablis 19 septembre 2026