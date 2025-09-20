Visite commentée « Sur les pas des artistes de 1897 à nos jours » par Jean-Marie Pinçon Maison « Les Relais » Villeneuve-sur-Yonne

Visite commentée « Sur les pas des artistes de 1897 à nos jours » par Jean-Marie Pinçon Maison « Les Relais » Villeneuve-sur-Yonne samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée « Sur les pas des artistes de 1897 à nos jours » par Jean-Marie Pinçon 20 et 21 septembre Maison « Les Relais » Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, promenez-vous librement dans les allées du parc de la Maison « Les Relais », labellisé en 2023 « Ensemble arboré remarquable », et profitez du circuit commenté « Sur les pas des artistes de 1897 à nos jours » par Jean-Marie Pinçon. Vous découvrirez les moments forts de l’histoire de la propriété, qui fut relais de la poste aux chevaux, lieu de villégiature de nombreux artistes et écrivains à la fin du XIXe siècle, et résidence d’un romancier qui reçut le Prix Goncourt.

À l’issue de la visite, Jean-Marie Pinçon sera heureux de vous dédicacer ses derniers ouvrages.

Maison « Les Relais » 46 avenue du Général de Gaulle, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Datée sous son fronton de 1807, la maison fut, à l’origine, le corps central du relais de la Poste aux chevaux qui venait de quitter le centre-ville pour s’établir dans le faubourg sud de Villeneuve-sur-Yonne, où son activité se prolongea une cinquantaine d’années, jusqu’à l’essor du chemin de fer dans la vallée.

À la toute fin du XIXe siècle, Thadée Natanson, directeur de La Revue blanche, et son épouse Misia, alors « en quête d’une grande maison au bord de l’eau qui ne fût pas trop loin de Paris» (*), eurent un coup de cœur lors d’une excursion pour cet ancien relais. La vaste demeure et son parc boisé furent alors, de 1897 à 1899, le lieu de villégiature de leurs amis écrivains et artistes, au premier rang desquels les peintres nabis Vuillard, Bonnard, Roussel et Vallotton, ainsi que Toulouse-Lautrec, leur inspirant de nombreux tableaux aujourd’hui disséminés dans les musées et collections du monde entier.

Plus près de nous, après avoir perdu les deux ailes qui flanquaient son bâtiment principal, la maison fut, de 1975 à 1982, la propriété de l’écrivain Bernard Clavel (prix Goncourt 1968), qui y écrivit notamment La lumière du lac (paru en 1977) et Le Rhône ou les métamorphoses d’un dieu (paru en 1979).

Guidés par une volonté commune de faire découvrir – ou mieux connaître – le site et les temps forts de son passé, le propriétaire et l’association « Les Amis du Vieux Villeneuve-sur-Yonne » ont déjà organisé plusieurs événements aux abords de la maison et dans le parc. Ainsi, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2020, visites commentées, conférences et démonstrations de sculpture sur bois ont été proposées aux quelque 300 visiteurs qui se sont pressés lors des deux après-midis d’ouverture. Conjointement aux évocations historiques, le projet ambitionne également de faire éclore diverses initiatives artistiques, dont certaines sont prévues dès 2021. Par ces différentes actions, la maison des Relais participera à la dynamique d’animation et au rayonnement de la cité de charme et de caractère qu’est Villeneuve-sur-Yonne.

ancien relais de la poste aux chevaux, témoin de prestigieuses rencontres artistiques à l’extrême fin du XIXe siècle, et plus récemment demeure d’un écrivain prix Goncourt.

La maison fait l’objet d’un projet de restauration et de mise en valeur, labellisé par la Fondation du Patrimoine, qui permettra à terme de l’ouvrir au public et d’y présenter, dans des pièces demeurées quasi inchangées, des expositions thématiques autour des artistes qui l’ont illustrée.

(*) SERT Misia, Misia, Paris, Gallimard, 1952.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, promenez-vous librement dans les allées du parc de la Maison « Les Relais », labellisé en 2023 « Ensemble arboré remarquable », et profitez du « à…

© Amis du Vieux Villeneuve