Visite commentée Sur les pas des artistes de 1897 à nos jours par Jean-Marie Pinçon Parc de la maison Les Relais Villeneuve-sur-Yonne samedi 20 septembre 2025.

Parc de la maison Les Relais 46 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Yonne

Gratuit

Gratuit

2025-09-20 14:30:00

2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Promenade libre dans les allées du parc, labellisé en 2023 Ensemble arboré remarquable et circuit commenté Sur les pas des artistes de 1897 à nos jours par Jean-Marie Pinçon. Une évocation des moments forts de l’histoire de la propriété relais de la poste aux chevaux, lieu de villégiature de nombreux artistes et écrivains à la fin du 19e siècle, et résidence d’un romancier Prix Goncourt.

A l’issue de la visite, Jean-Marie Pinçon sera heureux de vous dédicacer ses derniers ouvrages. .

Parc de la maison Les Relais 46 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

