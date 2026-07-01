Visite commentée : sur les pas du Marquis de la Chétardie, Château de La Chétardie, Exideuil-sur-Vienne
samedi 19 septembre 2026 · Château de La Chétardie · Exideuil-sur-Vienne
Informations pratiques
Visite commentée : sur les pas du Marquis de la Chétardie Samedi 19 septembre, 10h00 Château de La Chétardie Charente
Gratuit. Visite sur rendez-vous à prendre au préalable au 0757500074.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez découvrir la demeure et l’incroyable destin de celui qui a failli devenir tsar de toutes les Russies.
Château de La Chétardie 6 rue du château de La Chétardie, 16150 Exideuil-sur-Vienne Exideuil-sur-Vienne 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 0757500074 Visite du château où vécu le Marquis de La Chétardie.
L’homme qui a faillit devenir tsar de toutes les Russies Parking aménagé
Venez découvrir la demeure et l’incroyable vie de celui qui a presque été Tsar de toutes les Russies…
©Jean-Luc TISSEUIL