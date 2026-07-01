Visite commentée : sur les pas du Marquis de la Chétardie, Château de La Chétardie, Exideuil-sur-Vienne

Informations pratiques

Visite commentée : sur les pas du Marquis de la Chétardie Samedi 19 septembre, 10h00 Château de La Chétardie Charente

Gratuit. Visite sur rendez-vous à prendre au préalable au 0757500074.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir la demeure et l’incroyable destin de celui qui a failli devenir tsar de toutes les Russies.

Château de La Chétardie 6 rue du château de La Chétardie, 16150 Exideuil-sur-Vienne Exideuil-sur-Vienne 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 0757500074 Visite du château où vécu le Marquis de La Chétardie.

L’homme qui a faillit devenir tsar de toutes les Russies Parking aménagé

Venez découvrir la demeure et l’incroyable vie de celui qui a presque été Tsar de toutes les Russies…

©Jean-Luc TISSEUIL