Visite commentée sur les traces des cathares Musée du catharisme – Maison des mémoires Mazamet

Visite commentée sur les traces des cathares Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée du catharisme – Maison des mémoires Tarn

Visite gratuite.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Suivez notre guide-conférencière pour une plongée au coeur du Moyen Âge afin de comprendre la tragédie cathare.

Pour tout savoir sur l’histoire du catharisme, la religion, les croyances, les rituels, la croisade… écoutez notre guide-conférencière qui vous donnera les clés pour comprendre la tragédie cathare.

Au cœur de la montagne noire et du Pays Cathare, le musée du catharisme de Mazamet vous invite à partir sur les traces des hommes et des femmes cathares. Suivez le fil de l'histoire et partez à la découverte des croyances et des rituels cathares à travers un parcours muséographique richement illustré. 300 m² d'exposition, des photographies, des vidéos et des bandes sonores ainsi que la reconstitution d'un intérieur paysan complètent la visite. Découvrez également les maquettes de châteaux du Pays Cathare et l'exposition d'aquarelles « Châteaux du Pays Cathare ». Participez à un voyage au cœur du Moyen Âge pour comprendre la tragédie cathare !

© Musée du Catharisme de Mazamet